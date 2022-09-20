‫التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة وتناول سبل دفع ملفات التعاون الثنائي بما يتناسب مع عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين.

وأكد شكري ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي في أسرع وقت ممكن، بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) ويحفظ حقوق مصر المائية، مؤكداً أن الوضع الحالي للسد يمثل عنصر عدم استقرار يهدد مصالح شعوب المنطقة ليس فقط الآن ولكن للأجيال القادمة.

وصرح المُتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن الوزير شكري أكد أهمية مواصلة تكثيف التشاور السياسي والتنسيق مع أمريكا إزاء ملفات العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام من الجانبين، على رأسها الأوضاع في ليبيا، وأهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، فضلًا عن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في سورية واليمن، وناقشا الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وسبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي.