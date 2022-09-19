شدد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي على ضرورة تكثيف التنسيق مع الدول العربية لمحاربة أي طريقة لتصدير الأذى الى المجتمعات العربية كافة، منوها خلال تصال هاتفي من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة في الكويت الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح اليوم(الإثنين)، بالعلاقات المتينة بين الجانبين اللبناني والكويتي. وأكد وزير الداخلية اللبناني أن لبنان لن يكون مصدراً لضرب أمن المجتمع الكويتي، وأن الأجهزة الأمنية ستكون كما دائماً بالمرصاد منعاً لأي محاولة للمساس بأمن لبنان وأشقائه..وبحث مولوي مع الشيخ الصباح ضبط محاولات تهريب المخدرات الى دول الخليج العربي وآخرها إحباط محاولة تصدير حبوب الكبتاغون الى السودان كوجهة أولى ومنها الى الكويت داخل شحنة من العنب بالتعاون بين وزارتي الداخلية اللبنانية والكويتية المتمثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأثنى مولوي على التنسيق الحاصل.