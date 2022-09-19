أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي اليوم (الإثنين) إخلاء الحركة لسبيل المهندس الأمريكي مارك فريريتشز مقابل إفراج الولايات المتحدة عن شخصية كبيرة في الحركة، موضحاً في مؤتمر صحفي بكابول أنهم تبادلوا فريريتشز في مطار كابول مع حاج بشير نورزاي، الذي ظل محتجزاً في الولايات المتحدة لعقود بتهم تتعلق بالمخدرات.

ورحب متقي بالصفقة، قائلا إنها تمثل «بداية حقبة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة»، ولم يصدر أي تعليق من واشنطن حول الصفقة.ويعمل فريريتشز مهندساً وهو محارب قديم في البحرية الأمريكية وعمل في أفغانستان لمدة عشر سنوات في مشاريع التنمية، وتم اختطافه في مطلع فبراير 2020.