يعتصر الحزن قلوب البريطانيين على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، فقد احتشد الصغار والكبار بملابس سوداء، وبعضهم نام على الأرصفة، بانتظار إلقاء نظرة الوداع والمشاركة في مراسم التشييع.

وأظهرت صور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حشودا من المواطنين البريطانيين منذ الصباح الباكر على جانبي الطريق في لندن، ينتظرون مرور الجنازة الرسمية للملكة. ويترقب المواطنون الذين ضاقت بهم الأرصفة وامتلأت بهم الحدائق لحظة وصول نعش الملكة إليزابيث أملا في إلقاء النظرة الأخيرة على ملكتهم.

ومن المواطنين إلى أعضاء الأسرة المالكة تركت علامات الحزن آثارها على وجوه أفراد العائلة المالكة، في المراسم الأخيرة لتوديع أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم.

ووثقت إحدى الصور ملك بريطانيا تشارلز الثالث والأمير وليام وهما جالسان في سيارة أقلتهم إلى حيث تقام مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وفيما اصطف الحراس على جانبي الطرق، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن في وقت سابق إلى قاعة المراسم، بالإضافة إلى بعض قادة العالم ورؤساء وزراء بريطانيا السابقين.

واتشحت القاعة التي بدأت فيها مراسم تأبين الملكة بالسواد الذي كان الزي الغالب على كل الحاضرين، فيما كان اللون الأحمر حاضرًا بقوة على صدور القادة الدينيين الذين سيؤبنون الملكة.