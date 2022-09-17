اتهمت الرابطة الإنسانية للحقوق اليوم (السبت) مليشيا الحوثي في التسبب بمقتل وإصابة 14.010 أطفال في اليمن منذ عام 2014.وأوضحت الرابطة في كلمتها، التي ألقاها مجدي الأكوع أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف على هامش انعقاد الدورة 51 في إطار النقاش العام البند 2، أن الراصدين وثقوا مقتل 5700 طفل بينهم 1100 طفل بمحافظة تعز، وإصابة 8310 آخرين جراء القصف العشوائي للمليشيا الحوثية.وأشارت الرابطة الإنسانية للحقوق إلى أن الأطفال في مدينة تعز خاصة واليمن عامة يعانون من حصار مستمر منذ العام ٢٠١٤ من قبل المليشيا الحوثية، ويأملون من مجلس حقوق الإنسان الضغط على المليشيا لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحقهم.