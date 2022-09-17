فتح مغردون لبنانيون النار على مليشيا «حزب الله» وزعيمها حسن نصر الله، وفضحوا تورطه في تهريب الكبتاغون من لبنان إلى عدد من دول المنطقة داخل شحنات الخضراوات والفواكه، وذلك عقب إعلان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي اليوم (السبت) عن ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون.

وقال المولوي في تغريدة على حسابه في تويتر: إن الأجهزة الأمنية اللبنانية ضبطت في مرفأ بيروت كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تفوق المليون حبة كانت مخبأة داخل شحنة من العنب وجهتها الأولى السودان ثم الكويت، موضحاً أن التحقيقات مستمرة.وتعليقاً على ذلك، قال أحد المغردين: «حبيبي مولوي لا تعذب حالك وتفتش على الكبتاغون بالبندورة والرمان والعنب فتش على «حزب الله» والداعمين لهم بترتاح وبتريح»، فيما تساءل الغالبية عن صاحب الشحنة ولماذا لم تعلن السلطات أسماء المتورطين؟وقال مغرد آخر: «الخليج لا يصدق كلمة منكم، الخليج يعلم أن لبنان دولة ساقطة عسكريا وتحت مليشيا إيران الطائفية القذرة، ويكفي استعراض وبطولات وهمية يا مولوي». وأضاف آخر: «حزب الشيطان الإيراني لا يعرف إلا الفساد فهو متورط في الاغتيالات والتهرب الضريبي وإدخال نيترات الأمونيوم وتصدير الكبتاغون».ورد أحد المغردين: «دايما الخبر ناقص، لماذا معامل دير الأحمر لا تزال تعمل وأنتم غير قادرين على إغلاقها»، في إشارة إلى معامل تصنيع المخدرات في دير الأحمر في بعلبك التي يمتلكها «حزب الله» وتعد أحد مصادر تمويل مليشياته الإرهابية.