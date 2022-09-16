نجحت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين اليمنية اليوم (الجمعة) في تطهير وادي «عومران» في مودية بالكامل من العناصر الإرهابية. وأفاد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي العميد عبداللطيف السيد في بيان بثته قناة عدن بأن القوات الجنوبية سيطرت بشكل كامل أمس (الخميس) على أكبر معاقل تنظيم «القاعدة» بوادي عومران. ولفت إلى أن القوات الجنوبية بقيادة مدير أمن أبين أبومشعل الكازمي تمشط المنطقة باستمرار، للتأكد من خلوها من العناصر الإرهابية. ونوه بتعاون ومشاركة أبناء مودية وأبين بشكل عام مع القوات الجنوبية في العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية.من جهته، أكد قائد محور أبين العميد مختار النوبي أن معسكرات «القاعدة» شرق مودية تحت سيطرة القوات المسلحة الجنوبية، مطمئناً أبناء أبين بأن القوات الجنوبية تكبد الجماعات الإرهابية هزائم قاسية. وقال النوبي في بيان: إن العملية العسكرية «سهام الشرق» مستمرة في محافظة أبين والقوات الجنوبية المشتركة في تقدم مستمر حتى القضاء على ما تبقى من العناصر الإرهابية. وتوعد بتطهير أبين من كل معسكرات التنظيمات الإرهابية خلال الساعات والأيام المقبلة.