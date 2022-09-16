في وقت دخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها السابع، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، من أن الحرب ستطول. وقال في مقابلة إذاعية مع راديو «بي بي سي»، اليوم (الجمعة): على الرغم من التقدم الأوكراني الذي حصل أخيراً شرق البلاد، فإن هذا لا يعني أن الحرب أوشكت على الانتهاء. وحذر الدول الغربية من ضرورة الاستعداد لأشهر طويلة من الصراع.وتمكنت كييف أخيراً من استعادة العديد من البلدات التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية لأشهر طويلة في الشرق الأوكراني.يذكر أن آلاف الجنود الروس كانوا انسحبوا من مدن شرقية عدة مطلع هذا الأسبوع، إثر الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لاسترجاع عدد من المناطق في إقليم خاركيف. وتمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على عدد من المدن الإستراتيجية على غرار كوبيانسك وإيزيوم، التي تشكل مراكز إمداد للقوات الروسية بالسلاح والعتاد والمؤن، ما من شأنه أن يخفف إلى حد كبير السيطرة الروسية على الشرق الأوكراني، بعد تقدم مهم حققته موسكو خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها خلال الصيف الحالي، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.