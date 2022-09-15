وسط تخوفات من خطورة التصعيد العسكري بين باكو ويريفان، أعلنت أذربيجان اليوم (الخميس) مقتل 71 من جنودها في مواجهات الأيام الماضية مع أرمينيا، مؤكدة أن القتلى سقطوا في المواجهات التي اندلعت منذ ليل الإثنين.

واتهمت أذربيجان جارتها أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة روسية، موضحة أن وحدات من القوات المسلحة الأرمينية فتحت نيران المدفعية على مواقع للجيش الأذربيجاني عند الحدود بين البلدين.

بالمقابل اتهمت أرمينيا القوات الأذربيجانية بمحاولة التقدم داخل أراضي أرمينيا باستخدام المدفعية وقذائف الهاون والطائرات المسيرة ورشاشات من العيار الثقيل.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ من تداعيات المواجهات، مطالبة بوقف فوري للقتال بين باكو ويريفان.