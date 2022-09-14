كشفت صحيفة «ذا إيريش صن» الأيرلندية نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، اليوم (الأربعاء)، تفاصيل نجاة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من بوتين أن السيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الروسي تعرضت لهجوم بقنابل من جهة الإطار الأمامي الأيسر للسيارة تلاه تصاعد «دخان كثيف».

وتابعت أنه تم تأمين بوتين ولم يلحق به أي ضرر، في حين بدأت عملية اعتقالات واسعه في جهاز الأمن المسؤول عن حراسته.

فيما أفادت قناة «General SVR» المناهضة للكرملين، بأن بوتين، تعرض للهجوم بالمتفجرات، أثناء طريق عودته من إحدى زياراته إلى مقر إقامته، مشيرة إلى أن ذلك هو الموكب الاحتياطي للرئيس الروسي، الذي يتكون من 5 سيارات مُصفحة.