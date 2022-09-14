بتهمة التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى مناطق الحروب في الخارج، اعتقلت السلطات الأمنية التونسية القيادي والنائب الإخواني السابق في حركة النهضة الحبيب اللوز للتحقيق معه. وأوقفت فرقة مكافحة الإرهاب اليوم (الأربعاء) اللوز في محافظة صفاقس جنوب شرقي البلاد، وهو النائب الذي اشتهر بتصريحات مثيرة للجدل، حثّ من خلالها الشباب التونسيين على الالتحاق بسورية للمشاركة في القتال.وفتح القضاء التونسي منذ أسابيع، تحقيقا واسعا في ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر للالتحاق بالمجموعات الإرهابية، شمل 126 شخصا وهو الملف الذي ازدهر بين سنوات 2011 و2013، وهي فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإخوانية.وأوقفت الأجهزة الأمنية عدة قيادات سياسية وأمنية مقربّة من حركة النهضة بينها رجل الأعمال والنائب السابق لحركة النهضة محمد فريخة، لوجود شبهة في تورط شركة «سيفاكس أيرلاينز» التي يمتلكها في تسفير الشباب التونسيين إلى تركيا قبل وصولهم إلى العراق وسورية للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.واعتقل القيادي في «ائتلاف الكرامة» والنائب السابق بالبرلمان محمد العفاس قبل إطلاق سراحه وإبقائه على ذمّة القضيّة، والنائب السابق والإمام المعزول رضا الجوادي، الذي تم التمديد في الاحتفاظ به، إلى جانب عدّة قيادت أمنية.