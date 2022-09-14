فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تشمل 10 أشخاص وكيانين على صلة بالحرس الثوري الإيراني على خلفية أنشطة سيبرانية. واتهمت في بيان لها، اليوم (الأربعاء)، ثلاثة إيرانيين بشنّ هجمات ومحاولة سرقة معلومات في الولايات المتحدة وخارجها.وكانت وزارة الخزانة ​فرضت الأسبوع الماضي ​عقوبات​ على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية ووزير الاستخبارات الإيراني، جراء المشاركة في الأنشطة الإلكترونية ضد ​الولايات المتحدة​ وحلفائها، ومن بينها الهجوم السيبراني الأخير على ألبانيا. كما فرضت عقوبات على شخص وأربع شركات من إيران لتعاملهم مع ​​روسيا​​ ومخالفة أوامر تنفيذية.وفي التاسع عشر من الشهر الماضي، حددت وزارة الخزانة عددا من الاستثناءات من ​العقوبات​ المفروضة على روسيا لصالح الأفراد، الذين يتلقون معاشات تقاعدية وسحوبات ​الأموال​ الخاصة، وفق بيان رسمي.وأفادت بأن العقوبات ضد روسيا لن تطبق إذا شكلت عائقا أمام حصول الأمريكيين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يعيشون في روسيا على معاشاتهم التقاعدية من روسيا، مضيفة أنه يُسمح - على الرغم من العقوبات - بسحب الأموال من البنوك الروسية المشمولة بالعقوبات.