أرجئ برلمان لبنان اليوم (الأربعاء) جلسة عامة لبرلمان لبنان مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2022 إلى غد (الخميس) لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مقاطعة نواب، وفقاً لما أعلنه الأمين العام لمجلس النواب اللبناني عدنان ضاهر.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن ضد مقاطعة المجلس بأي شكل من الأشكال، ومهما كان السبب وتمنيت على بري، احترام النواب الذين قرروا المقاطعة اليوم ووضع الخلافات السياسية جانباً وتأجيل الجلسة، وتعود أسباب المقاطعة إلى أن الجلسة جاءت بالتزامن مع الذكرى الأربعين لاغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل، إلى جانب اعتراض آخرين على الموازنة العامة للعام الحالي ومحاولات تمريرها».

وكتبت النائبة نجاة عون صليبا على حسابه في تويتر:«هناك انتهاكات دستورية في الموازنة التي وضعت للمناقشة في المجلس النيابي اليوم»، مضيفة: لم يتقدم وزير المال بسياسة عامة واضحة كما نصت المادة 65، وخلافاً للمادة 87 لم يعرض الوزير على المجلس حسابات الإدارات المالية النهائية لسنة 2021 ليوافق عليها قبل مناقشة موازنة سنة 2022.

ويعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة بندا أساسيا ضمن خطة الإصلاح والتعافي للدولة اللبنانية، إضافة إلى أنه شرط من شروط صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي مع لبنان للحصول على الدعم.