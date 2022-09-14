شهدت القمة المصرية القطرية التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين القاهرة والدوحة.

ونوه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات بالمنطقة. وأكد خلال لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

من جانبه، عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

بدوره، لفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

ورحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التي وصفها بـ«التاريخية» للسيسي باعتبارها الأولى له إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجاً لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، بحسب البيان.

وثمن الشيخ تميم بن حمد الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.