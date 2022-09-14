فيما توفي مختطفان في سجون المليشيا بمحافظة تعز، يواصل الحوثي حملى الاختطافات لسكان مناطق القصرة الساحلية في مديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة، ووفقاً لمصادر حقوقية فإن المليشيا اختطفت أكثر من 100 مدني خلال اليومين الماضيين.

وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي اقتحمت بأكثر من 40 دورية عسكرية قرى منطقة القصرة واختطفت 100 مدني بينهم 8 جرحى أصيبوا أثناء تصديهم للحملة وهجرت النساء والأطفال والمسنين واستولت على الأراضي والمزارع وسلمتها لنافذين من عناصرها. وأفاد بأن قرى طرف يحيى سهل والخضارية والمعاريف وبني الصباحي التابعة لعزلة القصرة تتعرض للقتل والتهجير القسري.

وذكرت المصادر أن الحملة جاءت على خلفية رفض أبناء المنطقة دعوات قياديين حوثيين لتجنيد أبنائهم، متهمة مسؤول الأمن في جنوب الحديدة «أبو ياسين»، ومسؤول الحشد الحوثي أبو أحمد الهادي اللذين ينتميان إلى محافظة صعدة بالوقوف وراء الجريمة الإرهابية بحق المدنيين العزل.

وفي سياق آخر، توفي الأسيران ليث عبدالعزيز أحمد، وعبدالباري إبراهيم عبده يحيى جراء التعذيب الذي تعرضا له حتى الموت في مدينة الصالح التي تتخذ منها مليشيا الحوثي سجنا لمعتقليها.

من جهة أخرى، يتواصل الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الحوثي، واعترف الإعلام الأمني للمليشيا الحوثية بـ605 جرائم حوثية خلال شهر أغسطس الماضي في محافظة أب وحدها، مؤكدا أن الجرائم متنوعة بين القتل والسرقة والنهب والنصب.

وشنت مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية حملة اختطافات شباب ومواطنين في حي الوازعية السكني بمدينة إب بينهم أطفال ونساء.