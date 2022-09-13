ضربة جديدة تلقتها حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باستقالة نائبه للعلوم والتكنولوجيا سورنا ستاري، من دون إبداء الأسباب. وأفادت وكالتا أنباء «مهر» و«إيسنا» الإيرانيتان، اليوم (الثلاثاء)، أن ستاري قدم استقالته من منصبه، دون توضيح إن كانت الاستقالة قبلت أم لا.

وعين الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني في أكتوبر 2013 ستاري بمنصب نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، وهو ما أبقى عليه خلفه رئيسي بعد تشكيل حكومته أواخر أغسطس 2021، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في يونيو من العام الماضي.

وهذه ثاني استقالة لمسؤول رفيع في حكومة رئيسي بعد استقالة وزير العمل والشؤون الاجتماعية حجت عبدالملكي في 14 يونيو الماضي إثر محاولة البرلمان استجوابه بسبب فشله في إدارة وزارته. وحتى الآن أخفق الرئيس الإيراني في تقديم مرشح لشغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية إلى البرلمان.

يذكر أنه في أواخر أغسطس الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية محمد قاسم مكارم الشيرازي المفتش الخاص وكبير مستشاري وزير النقل والتنمية العمرانية رستم قاسمي القائد السابق في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهو حفيد المرجع الموالي للنظام ناصر مكارم الشيرازي.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أفصحت أن حميد رضا رضا زاده نجل أنسية خزعلي نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة هاجر إلى كندا، وأن رئيسي يعتزم إقالة نائبته خزعلي من منصبها. وقال موقع «ديدار نيوز» الإيراني: «وفق معلومات ووثائق حصل عليها، فإن حميد رضا رضا زاده، نجل أنسية خزعلي، هاجر إلى كندا منذ فترة».

وأضاف أنه «رغم حقيقة أن إيران وكندا لا تربطهما علاقات دبلوماسية، إلا أنه يمكن معرفة سبب مغادرة نجل أنسية خزعلي إلى كندا».