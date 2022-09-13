أعلن الجيش الأوكراني إسقاط طائرة مسيرة إيرانية استخدمتها روسيا في ساحة المعركة للمرة الأولى. ونشر مسؤول عسكري أوكراني وموقع إلكتروني موالٍ لكييف مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجيش، صوراً لحطام مسيرة إيرانية الصنع من طراز «شاهد». وقال المسؤول العسكري والموقع إن القوات الأوكرانية واجهت المسيرة بالقرب من كوبيانسك وسط هجوم كييف الذي اخترق الخطوط الروسية حول خاركيف على الجبهة الشرقية.

وتشير الصورة إلى أن القوات الأوكرانية أسقطت المسيرة دون أن تنفجر عند سقوطها، كما تم تصميمها، على الرغم من إعلان كييف القليل من المعلومات الأخرى على الفور. وكشف النقش على صور المسيرة أنها من طراز «إم214 جيران-2» التي لا تتوافق صورتها مع أي أسلحة روسية معروفة.

وتمتلك إيران نسخاً متعددة من المسيرة «شاهد» التي يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن. ويقول خبراء إن هذه المسيرات تحمل قنابل توصف بأنها «ذخائر متسكعة». وتطير الطائرة المسيرة إلى وجهة يحتمل أن تكون مبرمجة قبل رحلتها، وتنفجر إما في الهواء فوق الهدف أو عند الاصطدام به.

وحذرت الاستخبارات الأمريكية في يوليو الماضي من خطط طهران لإرسال مئات الطائرات المسيرة المحملة بالقنابل إلى روسيا لمساعدتها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا. ورغم نفي إيران في البداية، فقد تباهى قائد الحرس الثوري الإيراني بتسليح القوة العظمى العالمية.

وثمة توترات تشوب العلاقات بين أوكرانيا وإيران بسبب إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية عام 2020، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً من جنسيات مختلفة.