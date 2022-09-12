قتل 6 من قوات الحزام الأمني في أبين وأصيب 12 بينهم قيادي عسكري اليوم (الإثنين) في هجمات إرهابية لتنظيم «القاعدة» على دوريات عسكرية في المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية إن قائد اللواء 103 العميد عبدالقادر الجعري أصيب ونجا قائد الحزام الأمني بالمنطقة الوسطى في أبين العقيد وائل الجعري في 4 انفجارات استهدفت موكبيهما على الطريق الرئيسي في مديرية مودية بمحافظة أبين. وأضافت أن الهجوم الإرهابي جاء في الوقت الذي نشرت فيه الأجهزة الأمنية قواتها في مديرية مودية الساحلية.

وأفادت المصادر بأن الهجمات تحمل بصمات تنظيم القاعدة الإرهابي، فيما نقلت وسائل إعلامية عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا استنفارا لعناصر من التنظيم في عدد من الجبال والأودية بمديرية مودية.

وأعلن قائد قوات الطوارئ بإدارة أمن أبين العميد علي المحوري أن الحملة المشتركة التي أطلقتها قوات أمن المحافظة وقوات الحزام الأمني لملاحقة فلول تنظيم القاعدة لن تتوقف إلا بتطهير كامل التراب من نشاط الجماعات الإرهابية، كاشفاً عن وجود تنسيق مع القوات الأمنية.

من جهة أخرى، أصيبت طفلتان بجروح جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في جبل ذيبان جنوب مديرية حيفان بمحافظة تعز. ووفقاً لمصادر حقوقية فإن الطفلتين خرجتا لرعي الأغنام في الجبل وانفجر بهما اللغم الحوثي، ولا تزالان في حالة حرجة.