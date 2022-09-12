طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حكومة تصريف الأعمال بمنع حزب الله من تعريض حياة اللبنانيين وأهالي الجنوب لأي خطر. وحمل جعجع خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع تكتل «الجمهورية القوية» اليوم (الإثنين)، الحكومة مسؤولية الحفاظ على حقوق لبنان في ما خص الغاز والنفط والحفاظ على أمن الجنوب واللبنانيين.

وحول جلسة ١٤ سبتمبر التي تتعلق بمناقشة الموازنة قال إنه وبالتشاور مع الرفاق في حزبي الكتائب الأحرار، فلن نشارك في الجلسة التي تصادف ذكرى اغتيال بشير الجميل، متمنياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يأخذ خطوة إلى الأمام ويؤجل موعد هذه الجلسة إلى يوم آخر.

وجدد التأكيد على عدم التصويت على مشروع الموازنة لعام 2022، فالموازنة الحالية شبيهة بالموازنات السابقة من دون خطة إنقاذ واضحة وبالتالي لن نناقش هذه الموازنة. ولفت إلى أن السلطة الحالية المتمثلة برئيس الجمهورية والحكومات المتعاقبة مستمرة في الأمور وكأن شيئاً لم يكن، وهذا وضع غير طبيعي والبلد منهار.

وفي ما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وصف جعجع تسمية قاض رديف في جريمة المرفأ بأنه فضيحة، مؤكدا أنهم مستمرون بكل الوسائل القانونية والمشروعة والممكنة لعدم ترك العهد وحلفائه يتلاعبون بجريمة انفجار مرفأ بيروت.

وعن الاستحقاق الرئاسي المرتقب، قال: علينا التوصل لمرشح ⁧‫رئاسي‬⁩ وحيد نتجه به إلى ⁧‫البرلمان‬⁩ قبل نهاية المهلة ⁧‫الدستورية‬⁩.