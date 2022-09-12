فيما أثارت تصريحات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما لا يعلم بالتطورات الميدانية التي حصلت أخيرا، نوعا من البلبلة، أعلن الكرملين أن بوتين على اطلاع على العمليات العسكرية الروسية الجارية في شرق أوكرانيا، خصوصا في منطقة خاركيف. وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين)، بأن بوتين على تواصل مع قادة العملية العسكرية في الشرق الأوكراني.

وشدد على أن العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية ستستمر حتى تحقيق الأهداف المحددة منذ البداية، إلا أنه رفض الرد على أي أسئلة حول حشد محتمل لدعم الحملة العسكرية لبلاده. وأكد أنه «لا يوجد أي احتمال للتفاوض» بين موسكو وكييف في الوقت الحالي. ولفت إلى أنه لا توجد مناقشات جارية حاليا حول إمكانية نزع السلاح من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي إحدى التوصيات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتها للمحطة.

وجاءت تصريحات الكرملين بعد أن ألمح قديروف حليف بوتين الذي كانت قواته في طليعة الحملة العسكرية في أوكرانيا إلى أن سيد الكرملين ربما لا يعلم بالتطورات الميدانية التي حصلت أخيرا، في إشارة إلى خسارة مدينة إيزيوم، وهي مركز حيوي للإمدادات، فضلا عن كوباينسك بإقليم خاركيف.

وحذر قديروف من تداعيات تلك الخسارة في رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة نُشرت على تطبيق تيليجرام، قائلا: «إذا لم يتم إجراء تغييرات اليوم أو غدا في إدارة العملية العسكرية، فسأضطر للذهاب إلى قيادة البلاد لأشرح لهم الوضع على الأرض».