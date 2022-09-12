بعد 7 أشهر من اندلاع الأزمة، تحولت دفة الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مثير، مكن القوات الأوكرانية من استعادة أكثر من 3 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي في حدث وصف بأنه نقطة تحول أو بداية جديدة للحرب.

وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم (الإثنين)، استعادة أكثر من 20 بلدة خلال 24 ساعة في إطار هجومه المضاد على الجيش الروسي. وأفاد بأنه على امتداد خط المواجهة «تمكنت القوات الأوكرانية من طرد الروس من أكثر من 20 بلدة»، زاعماً أن القوات الروسية كانت تفر في دونباس أو عائدة إلى روسيا نفسها. وأكد أن الروس يركزون نيرانهم على السيطرة على إقليم دونيتسك، وفقاً لمبدأ «الاحتفاظ بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتاً وتعطيل هجوم قواتنا في اتجاهات معينة».

ولفت البيان الأوكراني إلى أنه في منطقة خيرسون، تكبد الروس خسائر فادحة، ويعاني جنودهم من معنويات وحالة نفسية متدنية للغاية، ويرفضون بشدة العودة إلى منطقة القتال.

ونشرت خدمة الأمن الأوكرانية صوراً لما تدعي أنه ذخيرة تمكنت من الاستيلاء عليها، وادعت أن الروس يفرون من الجنود الأوكرانيين حتى يتركوا وراءهم ترسانات كاملة من الذخيرة..

ولم يصدر أي رد فعل رسمي روسي على المكاسب التي حققتها القوات الأوكرانية، لكن خريطة لخاركيف عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطتها اليومية (الأحد)، بيّنت انسحاباً كبيراً لجيشها من هذه المنطقة. وأظهرت أنّ الجيش الروسي لم يعد يسيطر سوى على جزء صغير من الأراضي الواقعة في شرق خاركيف خلف نهر أوسكول، بعد أن كان يسيطر السبت على مناطق أكبر بكثير في تلك المنطقة.

من جانبها، تحدثت وزارة الدفاع البريطانية عن نجاح القوات الأوكرانية في إخراج القوات الروسية من منطقة خاركيف، معتبرة أنه له تداعيات كبيرة على التصميم العملياتي الشامل لروسيا، وعلى معنويات جنودها على الأرض.

وقالت في تغريدة (الإثنين): من المرجح جداً أن تُجبر غالبية القوة في أوكرانيا على إعطاء الأولوية للإجراءات الدفاعية الطارئة، مشيرة إلى أنه في مواجهة التقدم الأوكراني، من المحتمل أن تكون روسيا قد أمرت بسحب قواتها من كامل منطقة خاركيف.

في المقابل، أعلن الجيش الروسي، اليوم (الإثنين)، إلحاق الهزيمة بالوحدات الأوكرانية في بريستين وبولديريفكا وسينيخا وبيلوي وكوماروفكا وغوروخوفاتكا وكوبيانسك وسينكوفو وبودفيزوكوي في منطقة خاركيف، مؤكداً مقتل أكثر من 250 من القوات الأوكرانية. ووصفت وزارة الدفاع الروسية خسائر أوكرانيا بالفادحة في منطقة نيكولاييف (ميكولايف)، مؤكدة مقتل أكثر من 4000 جندي أوكراني منذ بدء العملية العسكرية.

وهدد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أوكرانيا مرة أخرى، قائلاً: إنه لن يدخل في حوار مع أولئك الذين وجهوا الإنذارات.