تعهد ملك بريطانيا تشارلز الثالث باتباع مسيرة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بالمحافظة على تقاليد بلاده، مشدداً في كلمة مقتضبة ألقاها أمام مجلسي العموم واللوردات في «وستمنستر هول» في لندن، اليوم (الإثنين)، على أهمية الديمقراطية التي تشكل تقليداً عريقاً للبرلمان البريطاني. وقال إن اجتماع اليوم يأتي إحياء لذكرى الملكة اليزابيث الثانية التي حرصت منذ صغرها على خدمة الشعب والأمة والحفاظ على المبادئ الديمقراطية الثمينة للحكومة الدستورية. ونوه الملك تشارلز بأهمية الدور الذي يلعبه البرلمان في الحفاظ على الديمقراطية والقيم الدستورية في البلاد.

وتوجه ملك بريطانيا بعد انتهاء كلمته المختصرة ترافقه عقيلته إلى أدنبرة، حيث يتوقع أن يصل إلى قصر هوليرودهاوس المقر الملكي الرسمي في اسكتلندا، الذي وضع فيه نعش الملكة الراحلة الليلة الماضية وسط حراسة فرقة ارتشرز الملكية (وهي وحدة مراسم تتولى حراسة الملكة) على أن يغادر النعش القصر بعد الظهر عند الساعة 14:35 (الساعة 13:35 ت.غ) من أجل الانتقال إلى كاتدرائية سان جيل.

فيما يرتقب أن يسير تشارلز وزوجته وراء النعش، على أن ينتقل بقية أفراد العائلة الملكية بالسيارة في رحلة تستمر نصف ساعة، إذ تبعد الكاتدرائية أكثر من كيلومتر عن القصر.