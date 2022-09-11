راجت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي، ما جعل اسمه يصعد على محركات بحث جوجل ومواقع السوشيال ميديا.

فيما ذكرت صحيفة إكسبرس البريطانية أن المرشد الإيراني لا يزال على فراش الموت بسبب مرض السرطان، وأن موته سيترك فراغًا في السلطة ويهدد بانهيار النظام.

وكان الصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي، قال في تغريدة أمس (السبت): إن مصادر إيرانية تتحدث عن تدهور صحة المرشد الإيراني خامنئي منذ ليلة البارحة (مساء الجمعة)، وتؤكد أن المقربين من خامنئي خائفون جدا على وضعه الصحي هذه المرة.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فقد تم اتخاذ عدة خطوات من قبل المسؤولين الإيرانيين في الأشهر القليلة الماضية لمعرفة من سيكون خليفة المرشد الأعلى.