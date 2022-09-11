اتهم رئيس منظمة ميون لحقوق الإنسان عبده الحذيفي، اليوم (الأحد)، مليشيا الحوثي باحتجاز 400 طفل في مركز للتجنيد بمدينة الصالح بمحافظة تعز دون علم أولياء أمورهم، كاشفا أن المليشيا استدرجتهم من المدارس إلى معسكر الاستقبال بمدينة الصالح.

وقال الحذيفي إن المليشيا ستنقل المجندين نهاية الأسبوع الحالي إلى مركز تدريب في محافظة ذمار يتبع المنطقة العسكرية الرابعة، مضيفا أن بعض الأطفال بحثت عنهم أسرهم وتمكنت من تحديد موقع احتجازهم بينهم الطفل عبدالله علي أبوزيد (13 عاماً) من مديرية الحشا بمحافظة الضالع، الذي جنده الحوثيون ونقلوه إلى تعز دون علم والده.

وأكد رئيس المنظمة لـ«عكاظ» أن هذه الجرائم تضاف إلى تجنيد أكثر من 2000 طفل خلال الأشهر الماضية تم تدريبهم ونقلهم إلى الجبهات، محذرا من أن المليشيا تستغل المدارس لتجنيد الأطفال، إذ تبدأ عملية الاستدراج بترديد شعارات المليشيا، ثم يتم عبر مديري المدارس المعينين من الحوثي إغراء الأطفال بالمال والحصول على السلاح والترقية العسكرية. وانتقد تجاهل المجتمع الدولي جرائم المليشيا ضد الأطفال، ما شجعها على انتهاك الاتفاقيات والمواثيق الدولية.