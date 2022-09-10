أعلنت السلطات الأمنية العراقية اليوم (السبت) مقتل قياديين من تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية استهدفتهما عند جبال حمرين بمحافظة صلاح الدين، مؤكدة أنهما من أخطر قيادات التنظيم.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: «من خلال المعلومات الاستخباراتية التي زودت بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية سلاح الجو العراقي، تم دك أوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين، والمتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات الإجرامية»، مضيفة: «تم التأكد من مقتل الإرهابي محمد رشيد جاسم المكنى أبو حذيفة، وأبو فاطمة عسكري، وهما من الإرهابيين الخطرين والمشتركين بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين خلال الفترات الماضية، ويعتبران من قيادات تنظيم داعش الإرهابي».