شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الدكتور أنور قرقاش على ضرورة العمل على تسوية سلمية للأزمة اليمنية، وتعزيز فرص وقف إطلاق نار دائم لتمهيد الطريق أمام حل سياسي شامل. ودعا قرقاش خلال لقائه اليوم (الجمعة) المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ إلى تعزيز فرص وقف إطلاق نار دائم في اليمن. ونوه بأهمية الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سلمي ينهي الأزمة ويوقف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني. ولفت قرقاش إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن الأزمة اليمنية. وأكد أن المجتمع الدولي مطالب بدفع كل الأطراف اليمنية لبدء حوار جاد يشمل كل المكونات اليمنية لإنهاء الحرب والخروج باليمن من أزمته وتجنيب الشعب المعاناة الإنسانية التي يعيشها منذ سنوات.وأعرب قرقاش عن دعم الإمارات للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن والرامية إلى إحلال السلام بما يضمن استقرار وازدهار اليمن.فيما ثمن المبعوث الأمريكي الجهود التي تبذلها الإمارات لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، ودعم الجهود التي تبذلها مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في اليمن.