من المنتظر أن يتوجه الملك تشارلز بخطابه الأول للبريطانيين، اليوم (الجمعة)، بحسب ما أعلن المتحدث باسمه بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية. وتأتي كلمة تشارلز بعد إعلان قصر باكنغهام أن ولي عهد بريطانيا السابق الأمير تشارلز 73 عاماً صار ملكاً للبلاد خلفاً لوالدته.وسيلتقي الملك تشارلز رئيسة الوزراء ليز تراس التي كان تعيينها رسمياً من قبل إليزابيث الثانية (الثلاثاء) آخر مهمة دستورية للملكة الراحلة، وأعلن المقرر الملكي في لندن كلارنس هاوس، أنه سيُعرف باسم الملك تشارلز الثالث. وتطلق المدفعية الملكية خلال النهار 96 طلقة مدفعية في عدد من المناطق وستدق أجراس كنيسة سان بول ودير ويستمنستر وقصر وندسور.وبحسب البروتوكول الملكي سيعلن مجلس الخلافة في اجتماع داخل قصر سانت جيمس رسمياً تولي تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا. وسيتم الإعلان عن بدء فترة حداد وطني على رحيل الملكة تستمر حتى جنازتها بعد 10 أيام.وتوفيت الملكة إليزابيث، أمس (الخميس)، في قصرها الاسكتلندي في بالمورال بعد أن تبوأت الملكة العرش لمدة قياسية بلغت نحو 70 عاماً، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ العرش الملكي تحيط بها أسئلة كثيرة.ومن المقرر أن تجرى مراسم الجنازة في 18 سبتمبر الجاري، وسيسجى جثمانها في كاتدرائية ويستمينسر ليتسنى للراغبين إلقاء نظرة الوداع عليها، على أن يدفن الجثمان في قصر ويندسور بجانب زوجها الأمير فيليب الذي رحل العام الماضي.ونُكّس العلم البريطاني فوق قصر باكنغهام في لندن الذي تقاطرت إليه جموع غفيرة مساء، وبدأت ردود الفعل المعزية والمشيدة بمسيرتها الطويلة تتقاطر من كل أنحاء العالم.ونعى الملك الجديد تشارلز «ملكة عزيزة وأمّا محبوبة». وقال في أول بيان له بصفته ملكاً «رحيل والدتي المحبوبة، جلالة الملكة، هو لحظة حزينة للغاية بالنسبة إلي ولجميع أفراد عائلتي».وكانت الملكة الراحلة تعاني من مشكلات في الحركة والوقوف منذ العام الماضي، ولجأت لاستخدام عصا للمشي في مناسبات مختلفة، وتدهورت صحتها منذ عام تقريباً بعدما قضت ليلة واحدة في المستشفى. وأخذ ظهورها في المناسبات العلنية يزداد ندرة، في وضع عزاه القصر إلى صعوبات تعاني منها أحياناً في الوقوف والمشي، ما اضطرّها لتفويض قدر متزايد من واجباتها إلى وريثيها المباشرين ابنها الأمير تشارلز، ونجله الأكبر الأمير ويليام.