تبوأ اسما ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية ووريثها للعرش الملك تشارلز الثالث «الترند العالمي» لموقع "تويتر" بأكثر من 1.2 مليون تغريدة.وجاء هاشتاق حمل اسم الملكة إليزابيث «#QueenElizabeth» في المرتبة الأولى في ترند الأعلى تغريدا في العالم بموقع «تويتر» بأكثر من 755 ألف تغريدة خلال ساعات معدودة. واحتل المرتبة الثانية في الترند العالمي هاشتاق حمل اسم الملك تشارلز «Charles» الذي أصبح ملكا للبلاد خلفا للملكة الراحلة بأكثر من 468 ألف تغريدة.ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد من التغريدات بشكل كبير خلال الساعات القادمة مع زيادة التفاعل، إذ حرص المغردون من مختلف دول العالم على تقديم واجب العزاء في وفاة الملكة إليزابيث.وعم الحزن مختلف دول العالم بعد الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية مساء اليوم (الخميس)، وانهالت التعازي على الحكومة والعائلة المالكة. وعبر قادة وزعماء دول العالم عن تأثرهم الشديد وشعوبهم لرحيل الملكة، واصفين ذلك بأنه صدمة للعالم وليس بريطانيا. ولفتوا إلى أن الملكة جسدت استمرارية الأمة البريطانية ووحدتها لأكثر من 70 عاما.وغيب الموت اليوم الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا بعد حكم تاريخي دام 70 عاما، وسوف يخلفها في العرش ابنها الأكبر الأمير تشارلز أمير ويلز السابق ملكا جديدا لبريطانيا التي لبست ثوب الحداد على أطول ملوكها حكماً.ووصف الملك تشارلز في بيان صادر عن قصر باكنغهام، وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بأنها تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة له،وجاءت وفاة الملكة إليزابيث بعد أكثر من عام من وفاة زوجها فيليب الذي غيبه الموت عن 99 عامًا في أبريل 2021.