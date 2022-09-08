يعد الملك تشارلز الثالث الذي ولد في قصر بكنغهام يوم 14 نوفمبر عام 1948 الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، وهو أمير ويلز السابق ووريثها الظاهر، يليه الأمير ويليام دوق كامبريدج الابن الأكبر لأمير ويلز، والثالث في الترتيب هو الأمير جورج الابن الأكبر لدوق كامبريدج، تليه شقيقته الأميرة شارلوت وشقيقهما الأصغر الأمير لويس. السادس في الترتيب هو الأمير هاري دوق ساسكس الابن الأصغر لأمير ويلز.فمن هو الملك الجديد؟ولد تشارلز في قصر بكنغهام عام 1948 وهو الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية والتي كانت دوقة إدنبرة آنذاك وزوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة وأول حفيد للملك جورج السادس والملكة إليزابيث، وتم تعميده في 15 ديسمبر من نفس العام، عندما أصبح عمره ثلاث سنوات توفي جده وأصبحت والدته الملكة ما جعله وليا للعهد.وفي عام 1955 أعلن قصر كلارنس أن تشارلز لن يتلقى تعليمه في المنزل لكن في مدرسة ما يجعله أول ولي عهد يتلقى تعليمه خارج القصر الملكي، وتلقى تعليمه في غرب لندن، ولم يحصل على أي معاملة خاصة، ثم انتقل إلى مدرسة والده القديمة في شرق بيركشاير، ثم انتقل إلى شمال شرقي إسكتلندا، والتحق الأمير بكلية كامبريدج.وتوج الأمير تشارلز كأمير لويلز في 26 يوليو عام 1958، ويع أكبر ولي عهد منذ الكومنولث.تزوج من الأميرة ديانا وأنجبا ابنيهما ويليام 1982 وهنري 1984، إلا أنهما أعلنا الانفصال في عام 1996، ثم تزوج من كاميلا باركر في عام 2005.