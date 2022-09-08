جددت الحكومة اليمنية تأكيدها عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من ادأجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.

وكانت الحكومة اليمنية أكدت مؤخرا أنها أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بخطورة محاولة المليشيات الحوثية استيراد النفط المهرب إلى جانب إدخالها للمواد المحظورة وتمكين الشركات التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموالا طائلة.