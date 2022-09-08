أعلن قصر باكنجهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية اليوم (الخميس) والتي تعتبر سادس امرأة تتولى العرش البريطاني منذ عام 1952 بعمر يناهز 95 عاماً.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أبناء الملكة إليزابيث وحفيدها يتواجدون معها، والوضع الصحي لها خطير.

وأثار قصر باكنجهام، المخاوف بشأن صحة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، مؤكداً أن الأطباء أوصوا بوضع الملكة تحت الرعاية الطبية.

وقال قصر باكنجهام، في بيان، إن أطباء الملكة إليزابيث قلقون على صحتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة الطبية، موضحاً أن الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال، وأبلغنا أفرادا من عائلتها بشأن وضعها الصحي فوراً.