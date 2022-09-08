جدد القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي، اليوم (الخميس) رفض التيار الصدري الدخول في أي حكومة توافقية رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن عودة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان العراقي ممنوع منعاً باتاً.

ودعا العراقي في بيان «الحلفاء والمستقلين داخل البرلمان العراقي لاتخاذ موقف شجاع ينهي الأزمة عبر الانسحاب منه ليفقد شرعيته ويحل مباشرة»، ناقلاً عن مقتدى الصدر قوله إن «حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين».

وشدد التيار الصدري على ضرورة أن يبقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، في منصبه بعد حل البرلمان، بينما يقود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت أمس بعدم الاختصاص في نظر دعوى حل البرلمان، والذي كان مطلباً رئيسياً للصدر.