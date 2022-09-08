أعلن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم (الخميس) دعمه لألبانيا جراء الهجوم الإلكتروني الإيراني، معرباً عن إدانته للهجوم السيبراني الإيراني الخبيث الذي استهدف تيرانا أخيراً.

وقال مجلس حلف الناتو، الذي يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30، في بيان «ندين بشدة مثل هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي تهدف إلى زعزعة استقرار حليف وإلحاق الضرر بأمنه، وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين»، مضيفاً:«حلف شمال الأطلسي والحلفاء يدعمون ألبانيا في تعزيز قدراتها الدفاعية الإلكترونية لمقاومة وصد مثل هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة في المستقبل».

وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع طهران ومنحت الدبلوماسيين الإيرانيين 24 ساعة للمغادرة أمس، واقتحمت اليوم قوات من مكافحة الإرهاب مبنى السفارة الإيرانية.

وتشهد العلاقات بين ألبانيا وإيران توترا منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا نحو 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس الميناء الرئيسي في البلاد.