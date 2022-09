بعد تأكيد رئيسة الوزراء ليز تراس أن وضع الملكة إيزابيث مقلق وإعلان قصر باكنغهام أن الأطباء قالوا إن صحتها في خطر بدأ الإعلام البريطاني يناقش المخاوف حول صحة الملكة وسيناريوهات لما بعد إعلان الوفاة.

وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن هناك خطة واسعة النطاق تم وضعها منذ الستينيات، ويطلق عليها اسم London Bridge is down، يتم بموجبها إبلاغ رئيس الوزراء الذي يعلن إطلاق العملية وبدء تنفيذ الجنازة الأكثر تفصيلا في تاريخ المملكة المتحدة الحديث، مبينة أن هناك 48 خطوة يتم اتخاذها، ومن بينها أن السكرتير الخاص للملكة، السير كريستوفر جيدت، سيكون أول من يعلم بخبر الوفاة، وسيجري اتصالا برئيسة الوزراء لإبلاغها ببدء إعلان عملية London Bridge is down.

وأفادت الصحيفة بأن مركز الاستجابة العالمية التابع لوزارة الخارجية يقوم بإخطار 15 حكومة خارج المملكة المتحدة، حيث تتولى الملكة رئاسة هذه الدول، و36 دولة أخرى ضمن الكومنولث، ويتم إبلاغ نقابة الصحفيين، لتنبيه وسائل الإعلام العالمية ومن ثم يتم تعليق ملاحظة ذات حواف سوداء على بوابات قصر باكنغهام.

وأشارت إلى أن من بين الإجراءات تقوم هيئة الإذاعة البريطانية BBC بتفعيل «نظام إرسال التنبيه اللاسلكي»، وهو مخصص لموت كبار أفراد العائلة المالكة، وتنشر وسائل الإعلام قصصها وأفلامها ونعيها المعدة مسبقا، وتبدأ أضواء النعي الزرقاء في الوميض في محطات الراديو التجارية، ويتحول منسقو الأغاني إلى قسم الأخبار خلال دقائق، أما مذيعو ومذيعات الأخبار سيرتدون ملابس وربطات عنق سوداء، وسيعلن الطيارون موتها لركاب الطائرات، كما سيتم إغلاق بورصة لندن، أما بحال توفيت في الخارج، فإن الرحلة الملكية (طائرة BAe 146 من السرب رقم 32 لسلاح الجو الملكي البريطاني) ستقلع من Northolt مع نعش على متنها.

وذكرت أن نعش الملكة سيحمل على عربة مدفع خضراء يرافقه 138 بحارا (تقليد يعود إلى الملكة فيكتوريا) ثم يذهب إلى قلعة وندسور، وعندما يتم إدخاله إلى الكنيسة عندها ستتوقف الكاميرات عن البث، وستبقى البلاد في حالة حداد لمدة ثلاثة أيام على الأقل، متوقعة أن تدفن الملكة في كنيسة سانت جورج في وندسور أو ساندرينغهام أو حتى بالمورال في أسكتلندا.

وأفادت الصحيفة بأن ولي العهد الأمير تشارلز الذي سيصبح الملك الجديد سيخاطب الأمة مساء وفاتها، وستتم طباعة التذاكر لإعلانه ملكا خلال 24 ساعة، وكاميلا باركر بولز، دوقة كورنوال، ستصبح الملكة كاميلا، كما تشمل الإجراءات إقامة إعلانات وطقسية وتجمعات دبلوماسية خلال الأيام التسعة التي تلي الوفاة والتي سيقوم خلالها الملك تشارلز بجولة في إنجلترا وأسكتلندا وويلز وأيرلندا.

ويوم تتويج الملك تشارلز سيتم إعلانه يوم عطلة وطنية، وستتغير كلمات النشيد الوطني، بينما يوجد بعض الالتباس حول من سيصبح رئيس الكومنولث، لأن العنوان ليس وراثيا.