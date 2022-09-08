كشف رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أن القناة حققت أرباحا خلال 66 عامًا بلغت 134 مليار دولار، بحمولة صافية بلغت أكثر من 30 مليار طن، من خلال مرور أكثر من مليون سفينة عبرت القناة منذ تأميمها، مؤكداً أنها ساهمت بشكل كبير في تحسين تصنيف القناة العالمي.

وأشار ربيع في كلمته خلال تدشينه قطعة بحرية جديدة بقناة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي صبا اليوم (الخميس) إلى أنه على مدار أكثر من 150 عاما شهدت قناة السويس العديد من الإنجازات والتطورات المتلاحقة، باعتبارها ممراً ملاحياً عالميا تمر من خلاله أكثر من 12 % من إجمالي حركة التجارة الدولية، موضحاً أنه من أهم التطورات التي شهدها الممر منذ تأميمها عام 1956، قرار حفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو مترا، وتابع أن قناة السويس الجديدة ساعدت في تحقيق زيادة متواصلة في الإيرادات، وصولا لتحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها وذلك في العام المالي 2021-2022، بعائد 7 مليارات دولار، بزيادة 19% عن العام السابق.

وأضاف رئيس القناة، أن مشروعات التوسعة والتعميق في قناة السويس مستمر، لرفع كفاءة المجرى الملاحي، واستيعاب أكبر حركة من السفن، مردفاً أن إيرادات قناة السويس تزيد كل يوما عما قبله، والسبب في ذلك هو قناة السويس الجديدة، ولولا تنفيذها لتعرضت مصر لمشكلة في التصنيف.