فيما أعلنت واشنطن مساعدات عسكرية جديدة بنحو 2.7 مليار دولار لأوكرانيا، زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الخميس)، بشكل مفاجئ العاصمة كييف في ثاني زيارة خلال 7 أشهر.

والزيارة التي لم يعلن عنها بلينكن تهدف إلى مناقشة ملف المساعدات العسكرية، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع مع كبار المسؤولين الأوكرانيين: «الإدارة الأمريكية ستقدم ملياري دولار من التمويل العسكري الأجنبي طويل الأجل لأوكرانيا و18 من جيرانها، بما في ذلك أعضاء الناتو وشركاء الأمن الإقليميين الأكثر عرضة للخطر الروسي في المستقبل»، حسب تعبيره.

وانطلقت، اليوم بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا أعمال اجتماع يضم العشرات من وزراء الدفاع لحشد الدعم العسكري للقوات الأوكرانية في مواجهة روسيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الرئيس جو بايدن وافق على إرسال أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا، مبيناً أن الاجتماع سيناقش كيف يمكن للدول العمل معاً لتدريب القوات الأوكرانية، وتحسين قدراتها الدفاعية.

وأضاف: «تحتاج مجموعة الاتصال هذه إلى اتخاذ موقف لدعم الشجعان المدافعين عن أوكرانيا على المدى الطويل، وذلك يعني تدفقا مستمرا وحازما للإمكانات الآن التي ستشمل المزيد من الذخيرة وعربات هامفي وأنظمة مضادة للدبابات».

وكانت واشنطن قدمت بالفعل مساعدات عسكرية تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ هجوم القوات الروسية على بلاده في 24 فبراير الماضي