أعلنت الحكومة الألبانية قطع العلاقات مع إيران، وكشفت صحيفة «ألبانيا ديلي نيوز»، أن مجلس الوزراء الألباني قرر، اليوم (الأربعاء)، تجميد العلاقات الدبلوماسية مع طهران. وأمهل رئيس الوزراء الألباني جميع الدبلوماسيين الإيرانيين وموظفي السفارة في بلاده 24 ساعة للمغادرة.

وأوضحت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه في الاجتماع الأخير للحكومة، وعزت السبب إلى هجوم سيبراني تورطت فيه إيران قبل شهر.

واستهدف الهجوم البوابة الإلكترونية لحكومة ألبانيا، وتسبب في حالة من الذعر في خدمات الدولة الألبانية عبر الإنترنت. وتم حينها حظر المئات من الخدمات عبر الإنترنت لمدة أيام.