حذر الرئيس الروسي فلاديميمر بوتين من تفاقم أزمة الغذاء حول العالم، محملاً الغرب مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية الحاصلة، واتهمه بـ«العدوان على بلاده»، على حد قوله.وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسية، اليوم (الأربعاء)، إن العقوبات على بلاده تشكل خطراً على العالم بأسره، مؤكدا أنه من المستحيل عزل روسيا، ويكفي فقط النظر إلى الخريطة. واعتبر أن القرارات التي اتخذتها الدول الغربية في ما يتعلق بالاقتصاد والأمن «قصيرة النظر»، على حد وصفه. ورأى أن الغرب أضعف الأساسيات الرئيسية للاقتصاد العالمي عبر فرضه العقوبات على بلاده ، لافتاً إلى أن الشركات الأوروبية فقدت التنافسية بسبب خطوات اقتصادية خاطئة لقيادات الدول الغربية. ولفت الرئيس الروسي إلى أن «الغرب يريد فرض نماذج سلوك خاصة به، تخدم مصالحه ولا تخدم سواها»، مضيفاً أن هناك هيمنة مراوغة للولايات المتحدة في السياسة العالمية بالوقت الحالي. وحذر من أن الأزمة الغذائية في العالم ستتضاعف، معتبراً أن هذا الأمر مؤسف، محملاً الغرب المسؤولية. وقال إن كل صادرات الحبوب التي خرجت من موانئ أوكرانيا تم تصديرها إلى أوروبا وليس إلى الدول الفقيرة. واعتبر أن واشنطن تسعى إلى فرض أجندتها السياسية على القارة الأوروبية، غير عابئة بمصالح الأخيرة، تحت مزاعم وحدة الأطلنطي. ورأى أن بلاده نجحت في مواجهة ما وصفه بـ «العدوان الاقتصادي الغربي».يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الأوروبية وأمريكا آلاف العقوبات المؤلمة على موسكو، طالت كل القطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الأثرياء والمسؤولين الروسي.وردت موسكو بالمثل على عدد من تلك العقوبات، كان آخرها قطع الغاز (عبر إيقاف خط نوردستريم 1) عن عدد من الدول الأوروبية.