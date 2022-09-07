طالب التيار الصدري باعتقال رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، وتقدم الأمين العام للكتلة الصدرية الدكتور نصار الربيعي، اليوم (الأربعاء )، بشكوى الى قاضي محكمة الكرخ بحق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتهمة الإجرام والإرهاب وتهديد السلم الأهلي والأمن الوطني للخطر.وأرفق الربيعي الشكوى بتسجيلات صوتية للمالكي يدعو فيها لتصفية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وإراقة الدماء، مطالباً المحكمة بإسناد تهم الإرهاب وسفك الدماء لرئيس ائتلاف دولة القانون، وفق ما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب، داعياً إياها إلى سرعة القبض عليه ومنعه من السفر.