قتل 21 جندياً يمنياً اليوم (الثلاثاء) في هجوم شنه مسلحو تنظيم القاعدة على نقطة عسكرية لقوات الحزام الأمني في منطقة مقاطين بمديرية أحور بمحافظة أبين.

وأكدت مصادر أمنية أن الهجوم استهدف إحدى النقاط الأمنية في منطقة مقاطين الواقعة على الخط الدولي بين حصن سعيد ومدينة أحور وأسفرت عن مقتل 21 جندياً بينهم قائد الكتيبة الأولى في اللواء الأول مكافحة إرهاب ياسر ناصر شائع وعدد من مرافقيه، وإصابة عدد آخر من أفراد النقطة الأمنية، متوقعة ارتفاع عدد قتلى القوات الأمنية نظراً لوجود مصابين حالتهم حرجة.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية نجحت في قتل 7 من المهاجمين وأسر آخر واغتنام سيارتين بعد أن تمت ملاحقة المهاجمين إلى الجبال المحيطة بالمنطقة، مبينة أن المعلومات تشير إلى أن المهاجمين انطلقوا من منطقة خبر المراقشة واستخدموا مختلف الأسلحة في الهجوم على النقطة الأمنية.

وتوعد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح بهزيمة تنظيم القاعدة والانتصار لأبين، قائلاً في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «ستنتصر أبين على الإرهاب، وسيجر الإرهابيون ذيول الهزيمة»، مضيفاً: «تعازينا للحزام الأمني وقوات محور أبين، ونشد على أيديهم ونقدر بطولاتهم».

يذكر أن تصعيد تنظيم القاعدة لعملياته يأتي ضمن اتفاق مبرم وبين والحوثيين بعد إطلاق المليشيا عددا من الإرهابيين من سجون الأمن السياسي في صنعاء الذين ألقي القبض عليهم قبل الانقلاب في إطار صفقة سرية.

وكان قيادي في تنظيم القاعدة قتل في محافظة شبوة أثناء تنفيذه مهمات بتوجيهات من مليشيا الحوثي، فيما أسرت عدد من العناصر الإرهابية في الساحل الغربي لليمن واعترفوا بأنهم أعضاء مزدوجون في تنظيم القاعدة ومليشيا الحوثي ضمن اتفاق مبرم بين قيادات الإرهاب.