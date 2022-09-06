حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من ابتعاد ليبيا عن منطق التسوية بما يهدد باشتعال الصراع وذلك خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ158 للمجلس الوزاري العربي برئاسة ليبيا.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، القوى السياسية والمكونات في العراق للجوء للحوار والإبقاء على مشاكل البلاد داخلية، مؤكداً أن الحل السياسي هو الأمثل لكافة صراعات الدول.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية حية، مبيناً أن التحرك الجماعي العربي تجاه الأزمة في أوكرانيا دلالة مهمة على عمق التنسيق بين دولنا.

وأعرب أبو الغيظ عن أمله في أن تكون القمة العربية القادمة في الجزائر محطة مهمة في العمل العربي المشترك، مشدداً على ضرورة احتواء أي مشكلة واضعين مصلحة الأمة العربية نصب أعيننا.