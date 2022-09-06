في خطابه الأخير عقب مغادرته مقر الحكومة البريطانية نهائياً اليوم (الثلاثاء)، تحدث رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون عن الإنجازات التي تحققت في عهده، من بريكست إلى البطالة مروراً بالطاقة، والأزمة الأوكرانية وغيرها. واعتبر أن حكومته نجحت في تخطي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في إشارة إلى الطاقة، لافتاً إلى أن حزبه «المحافظين» لن يسمح لأحد بالتمرد على البريطانيين وابتزازهم. وأضاف أن بلاده نجحت في تأمين الطاقة من عدة مصادر دون الإضرار بالبيئة. واعترف جونسون بأن الوقت لا يزال صعباً على الصعيد الاقتصادي لا سيما للعائلات البريطانية. وتعهد بدعم خليفته ليز تراس بثبات.

وودع جونسون الذي تخللت ولايته لحظات مفصلية على رأسها بريكست وكورونا وانتهت قبل أوانها بفعل الفضائح، أنصاره الذين هتفوا وصفقوا له، قبل أن يتوجه للقاء الملكة إليزابيث الثانية. وشبّه نفسه بـ«صاروخ داعم أتم مهمته»، وسيسقط في «نقطة نائية وبعيدة عن الأنظار في المحيط الهادئ». وحض الحزب الحاكم على تنحية الخلافات داخل صفوفه للتعامل مع أزمة الطاقة.

ويعد تسليم السلطة في بريطانيا عادة عملية سريعة، إذ يتوجّه القادة الذين يغادرون مناصبهم والقادمون على حد سواء إلى قصر باكينجهام في وسط لندن. لكن سيتعين على جونسون وتراس هذه المرة قطع مسافة 1600 كم للتوجه إلى منتجع الملكة النائي في بالمورال في مرتفعات اسكتلندا. واختارت الملكة عدم العودة من عطلتها الصيفية السنوية لحضور مراسم تسليم السلطة المقتضبة بعدما واجهت مشكلات صحية أثّرت على قدرتها على المشي والوقوف.

ومن المقرر أن يصل جونسون إلى بالمورال، بينما ستصل تراس بعده، وفق ما أفاد مسؤولون على صلة بالعائلة الملكية. وستطلب الملكة خلال الاجتماع الذي يفترض أن يستمر لنحو 30 دقيقة، من تراس، زعيمة أكبر حزب في البرلمان، تشكيل حكومة.

وأُعلن فوز تراس (47 عاما) بعد انتخابات داخلية ضمن صفوف الحزب المحافظ (الإثنين)، في أعقاب حملة انتخابية بدأت في يوليو الماضي.

وتتركّز جميع الأنظار على عودتها إلى العاصمة البريطانية، ويُتوقع أن تدلي بأول خطاب لها كرئيسة للوزراء، خارج داونينج ستريت بعد ظهر الثلاثاء إذا سمح الطقس بذلك.

ويتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف، وهي أجواء تعكس الوضع الاقتصادي القاتم الذي سيتعيّن عليها وعلى كبار وزرائها الجدد التعامل معه من اليوم الأول.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التعيينات قبل استضافتها أول اجتماع للحكومة الجديدة وإجابتها عن أسئلة النواب في البرلمان غدا (الأربعاء).