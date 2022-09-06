تسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) دعوة للمشاركة في القمة العربية في نوفمبر القادم والتي ستعقد في الجزائر، إذ أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها لآفاق أرحب.

وأعرب الرئيس المصري عن تطلع القاهرة للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة، وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها، وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.

وأكد السيسي اعتزاز بلاده بما يربطها بالجزائر وشعبها من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين خلال الفترة القادمة في كافة المجالات.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول التباحث بشأن آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكومياً وشعبياً.