تضاءل التفاؤل بإمكانية توقيع الصفقة النووية الجديدة بين إيران والقوى الكبرى، وقال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النوو عما كان عليه قبل وقت قصير.وأضاف في تصريحات للصحافيين في بروكسل اليوم (الإثنين): يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة.. إزاء احتمالات إبرام الاتفاق.وكانت طهران أفادت في وقت سابق اليوم، أنها لم تتلق بعد رد الولايات المتحدة على ملاحظات تقدمت بها الأسبوع الماضي بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، واعتبرت واشنطن في تعليق أولي أنها «غير بناءة».وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران تنتظر إجابة الأطراف المقابلة، وعلى وجه الخصوص الحكومة الأمريكية.