تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة، إذ اتهم الجيش الوطني اليمني اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بارتكاب 211 خرقاً للهدنة خلال يومي (السبت والأحد) في 7 جبهات ومناطق تماس وأسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 12 آخرين.

وقال الجيش في بيان: «توزعت الخروقات الحوثية بين 47 خرقاًَ في محور حيس جنوب الحديدة، و45 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و36 خرقاً في جبهات محور تعز، و32 خرقاً غرب محافظة حجة، و27 خرقاً في محور البرح، و13 خرقاً شرق مدينة الحزم بالجوف، و6 خروقات في جبهات صعدة، و5 خروقات في جبهات محور الضالع)، مبيناً أن المليشيا استهدفت مواقع الجيش بالدبابات والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة».

ولفت إلى أن بقيّة الخروقات تنوعت بين عمليات استحداث مواقع وتحصينات وحشد تعزيزات بشرية وعتاد قتالي ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أكد التزام مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات وانتهاكات المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الألغام والمتفجرات المحرمة دولياً، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وعرض العليمي خلال لقائه اليوم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس وسفراء وممثلين دبلوماسيين عن 17 دولة أوروبية الأوضاع على الساحة اليمنية، بما في ذلك الإصلاحات المؤسسية والخدمية التي يقودها المجلس والحكومة بدعم من السعودية والإمارات وجهود إحلال السلام في البلاد.