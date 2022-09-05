تلبية لدعوة مصرية، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين) إلى القاهرة في زيارة رسمية يناقش خلالها آخر تطورات ملف القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، وحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فضلاً عن مناقشة المبادرة المصرية الأخيرة على خلفية وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل في قطاع غزة، بعد الهجوم الأخير على القطاع.

وذكر سفير فلسطين في مصر دياب اللوح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلتقي غداً (الثلاثاء) الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في قمة هدفها التشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة، على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وأشار اللوح إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين بما يعمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.