مع استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، أعلن الجيش الأمريكي اليوم (الاثنين) إطلاق قاذفتين من طراز «بي-52»، وهي قاذفات طويلة المدى ذات قدرات نووية فوق الشرق الأوسط.

وأقلعت القاذفتان من قاعدة القوات الجوية الملكية في فيرفورد بإنجلترا وحلقت فوق شرق البحر المتوسط وشبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر أمس (الأحد)، ضمن مهمات تدريبية مع طائرات حربية كويتية وسعودية قبل أن تغادر المنطقة.

وقال القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط اللفتنانت جنرال أليكسوس جرينكيويتش في بيان: «التهديدات التي تتعرض لها الولايات المتحدة وشركاؤنا لن تمر دون رد»، مضيفاً: «مهمات مثل هذه تهدد قدرتنا على توحيد القوى لردع خصومنا، وإذا لزم الأمر، هزيمتهم».

وعلى رغم عدم ذكر القيادة المركزية للجيش الأمريكي إيران في بيانها غير أن إرسال واشنطن قاذفات «بي-52» مراراً إلى المنطقة يعد رسالة قوية لطهران مفادها أننا قادرون على تأديبك في أي لحظة، خصوصاً في ظل عرقلة إيران للجهود الأوروبية لإتمام صفقة الاتفاق النووي.