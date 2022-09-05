تبدأ غداً (الثلاثاء) أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برئاسة ليبيا خلفاً للجمهورية اللبنانية، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية وبمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم (الإثنين) الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، رئيسة الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية خلال الدورة 158 للجامعة، لبحث التطورات التي شهدتها ليبيا في الآونة الأخيرة، ومساعي السلطات الليبية للتهدئة وصولاً إلى الانتخابات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات العربية والإقليمية التي تهم دول المنطقة.

وكتبت المنقوش في تغريدة على حسابها في تويتر: «سأكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر الكنانة، أم النيل وموطن الحياة، وأمل أن يكون ذلك باكورة خير لعودة ليبيا إلى دورها الطبيعي في قلب الأسرة العربية».

ومن المتوقع أن يجري أبو الغيط جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، لبحث التطورات العربية خصوصاً نتائج رئاسة لبنان للجامعة العربية في دورتها السابقة.

وسلم مندوب لبنان لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي، رئاسة الدورة 158 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين إلى دولة ليبيا، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع المنعقد بمقر الأمانة العامة، أمس (الأحد).