فيما تكثف إسرائيل الضغط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ مواقف متشددة تجاه الاتفاق النووي الإيراني، كشف مسؤول إسرائيلي لصحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم(الإثنين)، أن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رفضه إسقاط التحقيقات في آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع إيرانية والتي تضغط طهران لإغلاقها قبل التوقيع على «الصفقة» الجديدة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن بايدن أطلع إسرائيل على الرد الأمريكي بشأن الاتفاق وتعهد بألا تكون إسرائيل مقيدة بضرب برنامج إيران النووي أو استهداف مواقع إيرانية في سورية.‏ وأفاد المسؤولون بأن الاتفاق سيلزم إيران بإزالة المئات من أجهزة الطرد المركزي، ويحد من قدرتها على تطوير برنامجها النووي.ويتوقع أن يزور رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) الإسرائيلي ديفيد بارنيا واشنطن اليوم (الاثنين)، لبحث الاتفاق النووي. وتأتي هذ الزيارة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها إسرائيل لبلورة الاتفاق النووي بين إيران وقوى عالمية.وسيكون بارينا ثالث مسؤول إسرائيلي يزور واشنطن خلال الأيام الأخيرة لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني بعد زيارة كل من وزير الدفاع بيني غانتس ومستشار الأمن القومي إيال حولاتا، بحسب ما صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أكد أن بلاده تدير حملة مكثفة تهدف لمنع توقيع اتفاق نووي وصفه بالخطير بين إيران والقوى العظمى.في غضون ذلك، زعمت لجنة الأمن القومي الإيراني امتلاكها خيارات أخرى على الطاولة إذا رفض الغرب الاتفاق النووي. واعتبر عضوٌ بلجنة الأمن القومي بالبرلمان أن الشعب الإيراني لن يقبل أي اتفاق يحرم إيران من الامتيازات التي تريدها.