أعلنت الخارجية الروسية مقتل اثنين من موظفيها في الهجوم الانتحاري على سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، فيما أفاد الإعلام الروسي بأن بين 15 إلى 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا في انفجار بالقرب من الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية اليوم (الإثنين).وقالت الشرطة الأفغانية إن انتحاريا فجر عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابول، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.وأضاف مولوي صابر قائد منطقة الشرطة التي وقع فيها الهجوم، أن حراس السفارة الروسية وهم من حركة طالبان تعرفوا على الانتحاري قبل أن يصل إلى الهدف وأطلقوا النار عليه.وأفادت وكالة تاس الروسية بأن دبلوماسيا روسيا وعنصر من أمن السفارة أصيبا جراء التفجير.يذكر أن روسيا من الدول القليلة التي احتفظت بسفارة في كابول بعد سيطرة طالبان على البلاد منذ أكثر من عام، على الرغم من أن موسكو لا تعترف رسميا بحكومة طالبان، إلا أنهم يجرون محادثات مع المسؤولين بشأن اتفاقية لتوريد البنزين والسلع الأخرى.